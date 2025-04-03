В Самаре начинается процесс по делу экс-полицейского, влюбленного в рептилий

Слушания по уголовному делу о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении экс-начальника отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Самаре Андрея Князева стартуют в Кировском райсуде в среду, 9 марта. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вместе с Андреем Князевым будут судить предполагаемого взяткодателя — Руслана Абзибарова (п. «б» ч. 3 ст.291.1 УК РФ). Процесс пройдет под председательством судьи Марии Елфимовой.

Следствие установило, что с декабря 2023-го по апрель 2024 года Андрей Князев каждый месяц получал от индивидуального предпринимателя через посредника взятки. Общий размер незаконного вознаграждения составил минимум 340 тыс. руб., выяснили силовики.

По версии следствия, за взятку бывший полицейский должен был отказаться от проведения проверок в отношении иностранцев, которые работали на ИП. Экс-силовика задержали в мае 2024 года, когда он получил часть денег на сумму 60 тыс. руб. Также был задержан бизнесмен Руслан Абзибаров. Оба были арестованы.

ГУ МВД по Самарской области сообщало, что Андрей Князев держит дома питомник с экзотическими животными, среди которых ¬— хамелеон, тигровый питон, кобра и крокодил. С ними бывший силовик часто посещал школы Самары и рассказывал детям о своей любви к рептилиям и важности ответственности за себя и других.

Георгий Портнов