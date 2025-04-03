На обслуживание фонтана на Советской площади в Уфе направят до 8 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 15 апреля выберет подрядчика технического обслуживания и текущего ремонта светомузыкального фонтана на Советской площади, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 8,55 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Фонтан необходимо обслуживать до конца года. Объем воды в чаше — 138,23 куб. м. Согласно документации, с даты заключения контракта до 30 апреля подрядчик должен его расконсервировать, с 1 мая по 10 октября — заниматься техобслуживанием (ежедневно убираться в помещении насосной станции, контролировать работу насосов и клапанов, осматривать решетки и стекла светильников, еженедельно очищать от грязи и солевых отложений форсунки, водозаборные решетки, ежемесячно проводить регулировку и так далее. С 10 по 31 октября требуется законсервировать фонтан.

В апреле 2024 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на аналогичные услуги с предпринимателем Рамилем Ибрагимовым за 8,5 млн руб. В июле 2023 года договор подписан с ним же за 7,9 млн руб.

Майя Иванова