Термальный источник инвестиций
Московская компания планирует открыть в Омске комплекс за 1,4 млрд рублей
В Омске планируется построить крупный термальный комплекс площадью более 7 тыс. кв. м, который будет готов принять одновременно 2 тыс. посетителей. Московская компания «Инвеста» готова вложить в проект 1,4 млрд руб. Эксперты туристической отрасли называют объект долгожданным, поскольку такого формата комплексов в регионе нет при высоком спросе на него. Проект весьма перспективный, но его успех во многом будет зависеть от выбора участка для строительства, полагают аналитики.
Спрос на термальные комплексы стимулирует бизнесменов к инвестициям в их строительство
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
ООО «Финансовый консорциум “Инвеста”» (Москва) заявило о планах построить в Омске термальный комплекс площадью 7 тыс. кв. м за 1,4 млрд руб. В нем будут располагаться комплекс бань и спа на территории около 2,5 тыс. кв. м, пять бассейнов на площади 1,5 тыс. кв. м, зона отдыха, а также парковка площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, вокруг здания на площади около 8,5 тыс. кв. м будет обустроена открытая зона отдыха с подогреваемыми бассейнами.
В настоящее время инвестор ведет поиски земельного участка, сообщили «Ъ-Сибирь» в министерстве экономического развития Омской области. В самой компании завили, что рассчитывают на поток до 2 тыс. посетителей единовременно. «Комплекс будет функционально разделен по зонам. Предусмотрен бассейн для детей и взрослых. Сейчас ведется предпроектная подготовка»,— рассказали в компании.
ООО «Финансовый консорциум “Инвеста”» занимается предоставлением финансовых услуг. По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве в 2013 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, основными владельцами общества являются Сергей Банников (48%) и Алексей Акулов (45%).
Пока такой формат комплексов не имеет аналогов в Омской области, отметил глава региона Виталий Хоценко. Вместе с тем, спрос на оздоровительный отдых в регионе высокий, полагает директор туристического агентства «Слетай.ру» Татьяна Синогач. «В Омской области существует недостаток социально-значимых объектов. Заявленный термальный комплекс будет рассчитан в основном на местных жителей, которые проявляют интерес к оздоровительным услугам. Так как не все могут себе позволить поездку на море, такой отдых — водные процедуры и оздоровление — будет однозначно пользоваться спросом»,— уверена она. Короткий купальный сезон в регионе и развитие внутреннего туризма в перспективе поспособствуют спросу на услуги термального комплекса.
Согласно сервису 2ГИС, сегодня в Омской области действует один водный комплекс «Акварио» и несколько небольших спа-центров: «Cronwell Park Ника» с одним бассейном, «Кедровый парк» и пр.
По данным на начало 2025 года, современные термальные комплексы в России работают в 25 регионах, и Омск не входит в их число, отмечает заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.
«При этом, по мере развития рынка и появления новых термальных комплексов в формате городских курортов, растет осведомленность потребителей и спрос на этот формат досуга и оздоровления. При невысоком уровне текущей насыщенности рынка подобными проектами, емкость рынка позволяет реализовать в Омске несколько терм разного класса: эконом, средний, средний+ и премиум, рассчитанных на разные целевые аудитории»,—считает госпожа Киреева.
По словам эксперта, наличие круглогодичной уличной зоны в проекте создаст конкурентное преимущество и обеспечит равномерный поток посетителей в течение года. Сроки окупаемости на текущий комплекса она оценивает в пять-семь лет. Успех проекта также будет зависеть от транспортной доступности выбранного участка, ценовой политики, концепции и стратегии управления, считают аналитики.
В качестве рисков управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова называет возможное затягивание сроков реализации строительства из-за сложностей с получением разрешения, согласованием с местными властями или необходимостью сверхвложений в инфраструктуру, например, подведение коммуникаций. «Еще один риск — экономическая нестабильность, включая усиление инфляции, колебания курса рубля и снижение реальных доходов населения. Эти факторы могут повлиять как на удорожание самого проекта, так и на платежеспособный спрос на услуги комплекса»,— полагает эксперт.
Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в ближайшие три года в России прогнозируется значительное увеличение числа термальных комплексов и открытие более 100 новых терм общей площадью свыше 680 тыс. кв. м. Также после открытия всех анонсированных проектов их география увеличится вдвое.