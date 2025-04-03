Термальный источник инвестиций

В Омске планируется построить крупный термальный комплекс площадью более 7 тыс. кв. м, который будет готов принять одновременно 2 тыс. посетителей. Московская компания «Инвеста» готова вложить в проект 1,4 млрд руб. Эксперты туристической отрасли называют объект долгожданным, поскольку такого формата комплексов в регионе нет при высоком спросе на него. Проект весьма перспективный, но его успех во многом будет зависеть от выбора участка для строительства, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на термальные комплексы стимулирует бизнесменов к инвестициям в их строительство

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Спрос на термальные комплексы стимулирует бизнесменов к инвестициям в их строительство

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Финансовый консорциум “Инвеста”» (Москва) заявило о планах построить в Омске термальный комплекс площадью 7 тыс. кв. м за 1,4 млрд руб. В нем будут располагаться комплекс бань и спа на территории около 2,5 тыс. кв. м, пять бассейнов на площади 1,5 тыс. кв. м, зона отдыха, а также парковка площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, вокруг здания на площади около 8,5 тыс. кв. м будет обустроена открытая зона отдыха с подогреваемыми бассейнами.

В настоящее время инвестор ведет поиски земельного участка, сообщили «Ъ-Сибирь» в министерстве экономического развития Омской области. В самой компании завили, что рассчитывают на поток до 2 тыс. посетителей единовременно. «Комплекс будет функционально разделен по зонам. Предусмотрен бассейн для детей и взрослых. Сейчас ведется предпроектная подготовка»,— рассказали в компании.

ООО «Финансовый консорциум “Инвеста”» занимается предоставлением финансовых услуг. По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве в 2013 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, основными владельцами общества являются Сергей Банников (48%) и Алексей Акулов (45%).

Пока такой формат комплексов не имеет аналогов в Омской области, отметил глава региона Виталий Хоценко. Вместе с тем, спрос на оздоровительный отдых в регионе высокий, полагает директор туристического агентства «Слетай.ру» Татьяна Синогач. «В Омской области существует недостаток социально-значимых объектов. Заявленный термальный комплекс будет рассчитан в основном на местных жителей, которые проявляют интерес к оздоровительным услугам. Так как не все могут себе позволить поездку на море, такой отдых — водные процедуры и оздоровление — будет однозначно пользоваться спросом»,— уверена она. Короткий купальный сезон в регионе и развитие внутреннего туризма в перспективе поспособствуют спросу на услуги термального комплекса.

Согласно сервису 2ГИС, сегодня в Омской области действует один водный комплекс «Акварио» и несколько небольших спа-центров: «Cronwell Park Ника» с одним бассейном, «Кедровый парк» и пр.

По данным на начало 2025 года, современные термальные комплексы в России работают в 25 регионах, и Омск не входит в их число, отмечает заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.

«При этом, по мере развития рынка и появления новых термальных комплексов в формате городских курортов, растет осведомленность потребителей и спрос на этот формат досуга и оздоровления. При невысоком уровне текущей насыщенности рынка подобными проектами, емкость рынка позволяет реализовать в Омске несколько терм разного класса: эконом, средний, средний+ и премиум, рассчитанных на разные целевые аудитории»,—считает госпожа Киреева.

По словам эксперта, наличие круглогодичной уличной зоны в проекте создаст конкурентное преимущество и обеспечит равномерный поток посетителей в течение года. Сроки окупаемости на текущий комплекса она оценивает в пять-семь лет. Успех проекта также будет зависеть от транспортной доступности выбранного участка, ценовой политики, концепции и стратегии управления, считают аналитики.

В качестве рисков управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова называет возможное затягивание сроков реализации строительства из-за сложностей с получением разрешения, согласованием с местными властями или необходимостью сверхвложений в инфраструктуру, например, подведение коммуникаций. «Еще один риск — экономическая нестабильность, включая усиление инфляции, колебания курса рубля и снижение реальных доходов населения. Эти факторы могут повлиять как на удорожание самого проекта, так и на платежеспособный спрос на услуги комплекса»,— полагает эксперт.

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в ближайшие три года в России прогнозируется значительное увеличение числа термальных комплексов и открытие более 100 новых терм общей площадью свыше 680 тыс. кв. м. Также после открытия всех анонсированных проектов их география увеличится вдвое.

Лолита Белова