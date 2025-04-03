Ярославцев предупредили о сильном ветре 4 апреля
В Ярославской области 4 апреля ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с. Предупреждение выпустило областное министерство региональной безопасности.
Ветер ожидается в период с 6:00 до 21:00. «При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов»,— дополнили в министерстве.
По данным гидрометцентра, завтра местами по региону ожидается небольшой дождь.