В Чебаркульском районе водитель погиб в ДТП с переворотом автомобиля

На автодороге М5 в Чебаркульском районе Челябинской области произошло ДТП с легковым автомобилем. Водитель погиб от полученных травм, двое пассажиров госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария случилась днем 3 апреля на 1827 километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, автомобиль Nissan Almera при неустановленных причинах перевернулся на проезжей части. На месте для выяснения всех обстоятельств ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.