В Самаре пойман скрывающийся от военных следователей беглец из Курганской области

Сотрудники Росгвардии задержали находящегося в федеральном розыске гражданина, прибыв по вызову в гостиницу на 3-й просеке в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как объяснил персонал гостиницы, находящийся в состоянии опьянения постоялец ведет себя вызывающе, на просьбы перестать нарушать порядок не реагирует.

Пробив по базам личность мужчины 1999 года рождения, росгвардейцы установили, что полиция Курганской области разыскивает его как обвиняемого, скрывшегося от военных следователей.

Патрульные задержали гражданина и передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Алексей Алексеев