«Амкар» обзавелся четвертым вратарем

Голкипер Владислав Васильев на правах аренды пополнил состав команды «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Футболист является воспитанником академии «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Имеет опыт выступлений за «Спартак Туймазы», пензенский «Зенит» и «Рязань». Аренда голкипера рассчитана до конца ноября 2025 года.

Отметим, что в составе пермской футбольной команды уже есть три вратаря. Это Никита Колесов, перешедший из ФК «Рубин» (Ялта), 17-летний Егор Трифонов и взятый в аренду в грозненском «Ахмате» Ризван Ташаев.