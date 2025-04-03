Ижевскому адвокату заменили условный срок реальным по делу о 20 млн рублей

Условно осужденного за попытку получить 20 млн руб. с клиентки под предлогом взяток и хранение боеприпасов экс-адвоката Андрея Савостина отправили в исправительную колонию на 4,5 года. Такое решение принял Верховный суд Удмуртии после апелляционного представления прокурора, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Напомним, в 2023-м фигурант, являясь адвокатом, получил от клиентки 10 млн руб. под предлогом в том числе взятки правоохранителям, сотрудникам прокуратуры и Нотариальной палаты Удмуртии за «урегулирование различных вопросов». Андрей Савостин заключил с потерпевшей договор совместно с адвокатом Артуром Малиновским. По данным регионального СУ СКР, они хотели получить с клиентки 20 млн руб. Их задержали во время передачи оставшихся 10 млн руб.

Кроме того, у Андрея Савостина дома обнаружили 80 военных патронов, предназначенных для карабина СКС, автоматов АК-47, АКМ и иных типов оружия. Фигуранта обвинили в покушении на мошенничество группой лиц в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159, ч.1 ст. 222 УК РФ).

В ноябре 2024-го Октябрьский райсуд Ижевска признал Андрея Савостина виновным и назначил ему 4,5 года условно с испытательным сроком на 4 года и запретил заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Прокурор обжаловал приговор первой инстанции в Верховный суд Удмуртии, указав на «наличие разработанной преступной схемы» и неоднократное введение адвокатом потерпевшей в заблуждение. Судебная инстанция согласилась с доводами гособвинителя и заменила условное наказание реальным. Приговор вступил в законную силу.