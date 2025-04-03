Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом сверхзащищенном смартфоне с необычным дизайном, меняющим цвет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

Безопасность, как известно, один из базовых запросов любого человека. Забавно, что ощущение защищенности активно проецируется с человека на смартфон. В российской рознице категорию пополнили новинки Realme 14-й серии. К старту продаж мне удалось познакомиться с моделью Pro+. До определенного момента готовность устройства к внешним воздействиям отходит на второй план. Первое время фокус забирает на себя корпус, получивший термохромное покрытие. Оно меняет цвет с бежевого на голубой при перепадах температуры.

В разработке решения кроме специалистов самой Realme участвовала датская студия Valeur Designers. Вместе им удалось нанести на тыльную сторону смартфона слой в виде рисунка, который примерно на границе 16 градусов Цельсия переходит в синие оттенки. Смена цвета в обе стороны происходит постепенно. Чем выше аккумуляция тепла, тем быстрее возвращается бежевый и наоборот. Узор каждого аппарата уникален. Так что становится особенно любопытно самому изучать изгибы и пересечения линий. Своеобразный персональный отпечаток.

Однако важно отметить, что эффект изменения цвета со временем понемногу ослабевает. Это связано с естественным износом термохромных пигментов, а потому даже не считается дефектом. Другими словами, у пользователя есть очень условное, но конечное число заморозок, в которых химия и физика дают максимум. В любом случае описанные фокусы с цветом провоцируют на опыты с Realme 14 Pro+, и пылевлагозащита по стандарту IP69 этим экспериментам потворствует, но они проходят до скучного безопасно. Кажется, что у владельца новинки выше шанс пострадать, чем у аппарата. Последний легко переживает погружения в ледяную воду, сам лед и взаимодействие с кипятком. Даже если это не просто емкость со статичной жидкостью, но и струи воды, например.

За производительность новинки отвечает Snapdragon 7s Gen 3, выполненный по технологии 4-нм. Длительность автономной работы обеспечивает батарея емкостью 6000 мАч. В наличии также быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Создатели оснастили смартфон системой из трех камер, где основной сенсор Sony IMX896 на 50 Мп с оптической стабилизацией, с таким же разрешением и трехкратным оптическим приближением перископ, а также 8 Мп ультраширик.

Александр Леви