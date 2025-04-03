ФМБА: регистр доноров костного мозга увеличился до 450 тыс. человек

Число участников федерального регистра доноров костного мозга (РДКМ) с начала его работы в 2022 году увеличилось с 112 тыс. до 450 тыс. человек, сообщил замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич. Он отметил, что, несмотря на рост числа участников регистра, возможность найти неродственного донора со схожим генотипом составляет один на 10 тыс. случаев. Слова господина Борисевича приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

1 сентября 2022 года данные всех локальных регистров были объединены и включены в федеральный РДКМ. Согласно информации на сайте РДКМ, чтобы каждый пациент нашел своего донора, в регистре должно быть не менее 500 тыс. доноров. В 2019 году ФМБА предполагало, что федеральный регистр надо достроить до 500 тыс. доноров к 2030 году.

Полина Мотызлевская