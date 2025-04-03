Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о компании Margraf, экспозиция которой будет представлена на Миланской неделе дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danilo Pasquali / Magraf Фото: Danilo Pasquali / Magraf

Миланский Salone del Mobile все ближе. Он пройдет с 8 по 13 апреля. Значит, все ближе и события Fuorisalone или Миланской недели дизайна, а это для непрофессионалов самое интересное. А для профессионалов — способ интересно провести время и немножко отдохнуть от стендов с новыми коллекциями за пределами салона. Продолжаем рассказывать об интересных мероприятиях Fuorisalone. Одно из таких — инсталляция компании Margraf, итальянского лидера в области мрамора. Называется она CRASH, а разработало ее архитектурная студия Hannes Peer Architecture.

«CRASH переосмысляет восприятие мрамора, обычно рассматриваемого как символ стабильности и совершенства, и представляет его как инструмент разрушения и откровения, дистанцируясь от традиционной декоративной роли. Инсталляция исследует коллизию как концептуальную и физическую силу, изменяя объекты и оставляя видимые следы глубокого взаимодействия», — пишут создатели.

А если говорить проще, с мрамором в инсталляции взаимодействует разрушающий его робот. Он вырезает куски и, может показаться, совершает ошибки. Но инсталляция, как уверены создатели, должна показать, что ошибка — неотъемлемая и конструктивная часть творческого процесса.

«Игра контрастов между твердостью мрамора и его непредсказуемостью приглашает зрителя найти красоту в несовершенстве и трансформации», — снова красиво играют со словами устроители.

Посмотреть на Crash можно в Spazio BIG Santa Marta, расположенном в историческом районе 5VIE.