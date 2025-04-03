В Краснодаре построили детский сад на 280 мест в ЖК «Патрики»

В жилом комплексе «Патрики» в Краснодаре завершилось строительство трехэтажного детского сада площадью более 6 тыс. кв. м, рассчитанного на 280 воспитанников. Сейчас формируется пакет документов для выдачи разрешения на ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Учреждение планирует принять детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В каждой группе оборудованы спальные помещения, раздевалки, санузлы, буфетные и игровые зоны. Также в здании предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский пункт, пост охраны, классы для подготовки к школе, кабинеты логопеда и психолога.

Кроме того, на территории детсада созданы прогулочные зоны с теневыми навесами. Каждая площадка оснащена игровым и спортивным оборудованием.

Нурий Бзасежев