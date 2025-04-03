Клуб приказчиков в Ростове перешел под управление Дом.РФ

Дом.РФ взял под управление объект культурного наследия «Клуб приказчиков» в центре Ростова-на-Дону для последующей продажи и реставрации в рамках президентской программы восстановления исторических зданий. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу Дом.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Здание расположено по улице Серафимовича, 88. Земельный участок площадью 0,2 га намерены передать в аренду, памятник архитектуры (4,6 тыс. кв. м) — выставить на продажу.

Клуб приказчиков был построен в 1899 году для Общества Взаимного Кредита приказчиков Ростова-на-Дону. В те времена приказчиками называли продавцов. После Октябрьской революции здание использовалось как дом Красной армии, а с 1930-х по 2000 год в нем располагался Музыкальный театр.

Всего в ближайшее время под управление Дом.РФ перейдут еще 44 объекта культурного наследия в различных регионах РФ. Все эти здания будут выставлены на торги для их восстановления. Реставрационные работы проведут согласно поручению президента РФ Владимира Путина о приведении в порядок тысячи исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, до 2030 года.

Тат Гаспарян