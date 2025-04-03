Убивший слепую бабушку житель Башкирии приговорен к 15 годам колонии

Верховный суд Башкирии вынес приговор жителю деревни Идяш Зианчуринского района, признанному виновным в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Он приговорен к 15 годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год с лишением права управления автомобилем на три года и 23 дня.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый — ранее неоднократно судимый 31-летний Данис Уракаев.

В суде установлено, что в июле 2023 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей 86-летней бабушкой, страдающей полной слепотой, избил ее, а затем задушил.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый положил труп в морозильную камеру. Более трех месяцев пенсионерка числилась пропавшей без вести. Полицейские задержали фигуранта уголовного дела в Уфе в октябре 2023 года. Он не признал вину.

Как сообщал «Ъ-Уфа», заместитель прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов на прениях в Верховном суде республики предложил назначить обвиняемому 18 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Майя Иванова