Волгоградца наказали 2,5 годами колонии за оправдание деятельности террористов

Южный окружной военный суд вынес приговор 35-летнему волгоградцу по уголовному делу о публичном оправдании террористической деятельности в Сети (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

Фигурант получил 2,5 года исправительной колонии общего режима. В течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, фигурант разместил в публичном доступе видеохостинга комментарий с поддержкой и оправданием диверсионно-террористических атак, совершенных «Русским добровольческим корпусом» (организация признана террористической в РФ) в марте и мае позапрошлого года в Брянской и Белгородской областях. Противоправную деятельность 35-летнего волгоградца пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Павел Фролов