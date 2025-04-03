В Самарской области увеличилось количество торговых точек с услугой «Наличные на кассе»

В Самарской области, по данным на начало 2025 года, действует свыше 920 торговых точек, оказывающих услугу «Наличные на кассе». Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«За прошлый год их количество увеличилось на 200 единиц. Почти четверть из них расположены в сельской местности»,— говорится в сообщении Центробанка.

В регионе услуга предоставляется в магазинах, аптеках и на заправках. Узнать о том, действует ли такая услуга, можно по специальной наклейке на двери магазина, на кассе, по надписи на экране терминала оплаты, либо спросив у продавца.

Для получения наличных необходимо совершить любую покупку и попросить кассира снять нужную сумму с банковской карты. В день можно снять максимум 5 тыс. руб., в месяц — 30 тыс. руб.

«В Самарской области все больше торговых точек вводят сервис “Наличные на кассе”. За последние два года количество операций с использованием сервиса увеличилось более, чем в 50 раз»,— цитируются слова управляющего самарским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Алексея Колоскова.

Сабрина Самедова