В Челябинской области назначили нового начальника Госжилинспекции

Начальником главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области назначена Ирина Настенко. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее Ирина Настенко занимала различные должности в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области и в администрации Челябинска.

«Перед новым руководителем поставлены задачи по ужесточению требований к управляющим компаниям при получении лицензий, усилению контроля за деятельностью коммунальных служб, повышению информированности населения о работе организаций и систем жилищно-коммунального хозяйства и оперативности реагирования на обращения граждан, решению проблемы бесхозяйных домов»,— отметили в правительстве Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале декабря прошлого года Алексей Текслер уволил начальника региональной Госжилинспекции Рашиду Ковалеву после приезда в область генерального прокурора России Игоря Краснова, который раскритиковал местную сферу ЖКХ. Временно исполняющей обязанности руководителя челябинской Госжилинспекции стала Юлия Тутарова. Она продолжает работает в управлении заместителем начальника.