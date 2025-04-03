В Сочи на восстановление памятников военной истории направят более 38 млн рублей
Власти Сочи направят более 38 млн руб. на восстановление памятников военной истории. Вопрос подготовки к 9 Мая обсуждался на заседании оргкомитета «Победа», которое провел глава города Андрей Прошунин, передает пресс-служба городской администрации.
Фото: Дмитрий Михеенко
По словам мэра, средства пойдут на благоустройство и ремонт памятников во всех районах курорта. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в рамках Года защитника Отечества в городе запланирована масштабная программа патриотических мероприятий.
В Сочи насчитывается 218 памятников, связанных с военной историей. Администрации районов и организации, осуществляющие шефство над мемориалами, проводят работы по благоустройству и санитарному содержанию территорий.