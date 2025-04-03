В Госдуме предложили возвращать до 300 тыс. рублей за расходы на свадьбу

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести социальный налоговый вычет, позволяющий молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы. Выплата может составить до 300 тыс. руб. (не более 150 тыс. руб. на каждого из супругов), сообщили в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен. В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать»,— сказал зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР) (цитата по «РИА Новости»).

Авторы инициативы предполагают разрешить молодоженам получать налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги и музыкальное сопровождение. Компенсировать часть потраченных денег каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.

Льгота в основном направлена на поддержку молодых и студенческих семей, не обладающих большими финансовыми возможностями. Господин Наумов добавил, что выплата также может поспособствовать увеличению рождаемости в стране.

В конце декабря 2024 года «Единая Россия» на заседании профильной комиссии Генсовета представила инициативы по развитию семейной политики. Первоочередной задачей секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал поддержку детей участников СВО. По его мнению, у этой категории граждан должно быть преимущество при приеме в детские сады и школы, а также при поступлении в вузы и колледжи.