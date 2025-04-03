В Казани вышел новый автобус, произведенный «КамАЗом», на маршрут № 2

Сегодня в Казани на маршрут № 2 вышел новый автобус, произведенный набережночелнинским «КамАЗом». Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПАТП № 2».

Автобус рассчитан на 70 пассажиров, из которых 25 могут разместиться на сидячих местах. В салоне установлен кондиционер. Транспорт передан МУП «ПАТП № 2» для тестовой эксплуатации и в течение месяца будет курсировать по различным городским маршрутам.

Маршрут № 2 был выбран для тестирования нового автобуса, так как на нем относительно низкий пассажиропоток, что делает его подходящим для тестирования нового автобуса, который меньше тех, что сейчас находятся в парке предприятия.

Кроме того, маршрут соединяет поселок с городом, что позволит оценить, насколько эффективно данное транспортное средство справляется с перевозкой жителей пригородных территорий в черту Казани и обратно.

Артём Дергунов