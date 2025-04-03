В Самаре суд признал незаконным перенос срока расселения аварийного дома на шесть лет

Ленинский районный суд Самары признал незаконным распоряжение первого замглавы Самары об изменении срока расселения жителей аварийного дома. На администрацию возложили обязанность «определить разумный срок расселения многоквартирного дома», сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, многоквартирный дом в Красноглинском районе Самары признали аварийным в 2021 году. Распоряжением первого заместителя главы городского округа срок расселения жителей был установлен до 31 декабря 2024 года.

В июле прошлого года были внесены изменения в распоряжение. Срок расселения граждан из аварийного дома был перенесен на 2030 год. Прокуратура Самары не согласилась с внесенными изменениями и опротестовала распоряжение. Однако доводы прокуратуры отклонили, срок предоставления жилых помещений не изменили.

Это послужило основанием для обращения прокуратуры в суд. В ведомстве отмечают, что жители дома полностью поддержали позицию прокурора. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Руфия Кутляева