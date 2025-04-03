Челябинская компания оштрафована за завышенную плату подключения к электросетям

Управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало местное ООО «ЭК Маяк» из-за начисления жительнице Миасса завышенной платы за подключение электричества. Компании нужно выплатить 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФАС.

Жительница Миасса обратилась в антимонопольную службу и заявила, что ООО «ЭК Маяк» прислало ей счет на оплату услуги по присоединению участка к электросетям в размере 564 тыс. руб. УФАС установила, что компания неправильно рассчитала сумму и не учла льготы. Организации было выдано представление, в результате исполнения которого она снизила сумму оплаты до 104 тыс. руб.