Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на складе в Пензе

Прокуратура поставила на контроль выяснение причин пожара на складе на ул. Аустрина в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На место пожара выехал зампрокурора Октябрьского района Пензы Григорий Сумароков. Надзорный орган контролирует ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, пожар в производственно-складском помещении произошел сегодня примерно в 12:18. Огонь распространился на 900 кв. м. Специалисты ГУ МЧС России по Пензенской области задействованы в локализации пожара.

Павел Фролов