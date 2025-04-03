Лавров: Россия поможет Альянсу государств Сахеля наращивать боевой потенциал

РФ готова содействовать Альянсу государств Сахеля (AES) в наращивании боевого потенциала на фоне имеющихся террористических угроз. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министрами иностранных дел Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. По словам главы МИД РФ, террористические группировки в этой части Африки поддерживают как бывшие метрополии, так и киевский режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов»,— сказал Сергей Лавров журналистам.

Господин Лавров акцентировал внимание на том, что «некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона». «Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки»,— сказал дипломат.

Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты (в Мали — в 2021 году, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Нигере — в 2023-м). В случае с Нигером ЭКОВАС допускал военное вмешательство для урегулирования ситуации. После выхода из ЭКОВАС Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о создании конфедерации — Альянса государств Сахеля — для совместной борьбы с джихадистами. Глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в интервью «РИА Новости» говорила, что Москва оказывает поддержку Альянсу государств Сахеля направлением военных специалистов и оборудования. Ранее сопротивление исламистам военным в Мали помогали осуществлять бойцы российской ЧВК «Вагнер».

Анастасия Домбицкая