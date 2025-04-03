Крымчанина отправили в колонию за фото военных объектов для Украины

Верховный суд Крыма приговорил к 5 годам и 25 дням колонии местного жителя за отправку снимков военных объектов в Крыму украинской военной разведке. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, ялтинец в 2023 году вступил в сговор с представителями Министерства обороны Украины. Получив задание, он занимался фото- и видеофиксацией мест дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в пригороде Ялты и военных кораблей Черноморского флота. Мужчину задержали в Севастополе, возбудив в отношении него дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

Ранее Южный окружной военный суд приговорил севастопольца к 16 годам заключения за шпионаж в пользу Украины и подготовку теракта в Крыму.

Александр Егоров, Симферополь