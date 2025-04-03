ВТБ заявил о двукратном увеличении спроса на депозиты со стороны бизнеса. В первые два месяца этого года клиенты среднего и малого бизнеса провели в ВТБ 1,7 млн сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемых остатках на счетах. Об этом сообщил на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта «Бизнес Баттл», заместитель президента, председатель правления ВТБ Денис Бортников. Предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам. Две трети сделок приходятся на депозиты овернайт, которые позволяют размещать средства на одну ночь и получать проценты уже на следующее утро. ВТБ фиксирует значительный рост интереса бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель.

Проект телеведущей Юлии Высоцкой «Едим дома» весной запустит сервис планирования рациона питания с доставкой еды из ритейла, узнал Shopper’s. Рацион будет составляться на основе алгоритмов, разработанных с нутрициологами. В нем можно будет составлять меню по запросу, например, если человек хочет похудеть или поправиться. Сервис будет работать по подписке, пока в компании рассчитывают брать с пользователей 1 тыс.руб. в месяц, но потом могут повысить стоимость. Партнером по доставке продуктов будет «Вкусвилл», в дальнейшем сервис хочет расширить число ритейлеров.

В России рынок подписного стриминга вырос почти на 50%, до 37 млрд руб. Подавляющую долю рынка стриминговых платформ (почти 97%) занимают российские сервисы. Среднемесячная аудитория стримингов в 2024 году составила 84 млн, из них 32 млн — платные подписчики.