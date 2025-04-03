Весеннее тепло: как регулируется температура в квартирах и куда обращаться, если жарко

Весна — время переменчивой погоды, и это отражается на тепловом комфорте в наших домах. Пермский филиал «Т Плюс» отвечает на популярные вопросы о том, как работает система отопления в межсезонье.

1. Как подача тепла регулируется весной?

В апреле и мае температура воздуха может резко меняться: ночью ещё холодно, а днём уже тепло. В таких условиях ТЭЦ и котельные переходят на минимальный режим нагрева теплоносителя, чтобы избежать перегрева в квартирах.

2. Почему в квартире днём жарко, а ночью прохладно?

Разница температур в помещении может достигать 10 градусов в зависиомсти от временир. Это зависит от расположения дома, направления окон, работы вентиляции и других факторов. Полностью выровнять температуру невозможно из-за особенностей системы отопления.

3. Можно ли отключать отопление ночью и включать днём?

Нет. Резкие изменения в работе ТЭЦ и теплосетей могут повредить оборудование. Процесс регулировки теплоподачи требует времени и проводится плавно.

4. Как самостоятельно регулировать температуру в квартире?

— Используйте задвижки на батареях (но это не отразится на оплате отопления).

— В некоторых домах работает «погодная автоматика», которая корректирует нагрев в зависимости от температуры на улице.

5. Куда жаловаться, если в квартире слишком жарко?

Обратитесь в управляющую компанию (УК/ТСЖ) для проверки работы внутридомовых сетей отопления. Также можно позвонить в Тепловую справочную службу «Т Плюс»: (324) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»