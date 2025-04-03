Для больницы Уфы закупят системы ультразвуковой визуализации 23,4 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 16 апреля выберет поставщика трех универсальных систем ультразвуковой визуализации с питанием от сети, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 23,4 млн руб. Закупка проводится в рамках программы модернизация учреждений здравоохранения, расположенных на территории Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Оборудование необходимо поставить в здания городской больницы №13 на Нежинской улице, а также улицах Ферина и Лесунова.

Программа реконструкции городских медучреждений стартовала в 2023 году. Как ранее сообщал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, общий объем финансирования за шесть лет составит 8 млрд руб. Из них на капремонт 118 зданий будет потрачено 3,5 млрд руб., на закупку медоборудования, мебели, автоматизированных рабочих мест, принтеров — 4,5 млрд руб.

Майя Иванова