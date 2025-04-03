В Пензенской области в ДТП с участием «КамАЗа» погибли два человека

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной дорожной аварии в Иссинском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло сегодня, в четверг, на 327 км федеральной автодороги «Нижний Новгород — Саратов». Там столкнулись «КамАЗ» и минивэн Hyundai.

За рулем первого из них находился водитель 1971 года рождения, второго — мужчина 1987 года рождения. На месте ДТП погибли два пассажира минивэна 1967 и 1965 годов рождения.

Павел Фролов