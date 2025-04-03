Собственник лишится исторического здания в Ярославле

Красноперекопский районный суд Ярославля решил изъять у собственника объект культурного наследия «Дом Шварева и Ручкиной с воротами». Об этом сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Здание XIX века находится на улице 1-я Новостройка, 12/4. В последние годы владелец не выполнял требования по сохранению исторического объекта. Три года назад специалисты по охране памятников выявили деформацию фундамента, поражение сруба гнилью и другие признаки разрушения здания. Тогда через суд собственника обязали привести дом в порядок, но этого не произошло.

В силу чего служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области обратилась в суд уже для изъятия объекта. Этот иск был также удовлетворен. Это решение владелец здания может оспорить. Когда решение вступит в силу, для объекта начнут искать нового собственника.

Алла Чижова