Синоптики прогнозируют сильный ветер в Нижегородской области 4 апреля

Западный ветер усилится в Нижегородской области 4 апреля. Отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними. В случае обнаружения оборванных проводов необходимо сообщить об этом в администрацию населенного пункта.

Анастасия Титова