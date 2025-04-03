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Синоптики прогнозируют сильный ветер в Нижегородской области 4 апреля

Западный ветер усилится в Нижегородской области 4 апреля. Отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними. В случае обнаружения оборванных проводов необходимо сообщить об этом в администрацию населенного пункта.

Анастасия Титова