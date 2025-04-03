Перевозчик из Оренбуржья оштрафован за повышение стоимости проезда

Перевозчик из Оренбурга, ООО «Орентрансгрупп», привлечен к административной ответственности. Компания оштрафована на сумму 325 тыс. руб. за необоснованное повышение тарифов на проезд. Об этом сообщает региональное УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство выяснило, что компания утвердила монопольно высокую цену на проезд на маршрутах 155А и 158. В связи с этим в отношении перевозчика было возбуждено административное дело.

ООО «Орентрансгрупп» не смогло обосновать высокую стоимость проезда в транспорте. В связи с этим антимонопольная служба применила к компании санкции.

Георгий Портнов