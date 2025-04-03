В Оренбуржье 27-летний вахтовик госпитализирован после попытки спуститься на простыни с балкона

Полицейские Ясного Оренбургской области разбираются в обстоятельствах падения 27-летнего вахтовика с балкона, сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Установлено, что группа молодых людей, приехавших на вахту в Ясный, распивали в вечернее время спиртные напитки на съемной квартире. На утро двое из них уехали на работу, закрыв входную дверь снаружи и забрав с собой ключи, а двое решили остаться дома из-за плохого самочувствия»,— говорится в сообщении.

Оставшиеся дома молодые люди решили купить спиртное. Они связали несколько простыней, после чего 27-летний вахтовик перелез через балкон и стал спускаться по ним с третьего этажа. Простынь порвалась, и мужчина упал на газон. Пострадавший госпитализирован в клинику Оренбурга с подозрением на перелом позвоночника.