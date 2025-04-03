Экс-министр областного правительства возглавил отделение ЛДПР в Новосибирске

Бывший министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назначен и. о. координатора новосибирского городского отделения ЛДПР. О кадровом решении сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Господин Федорчук возглавлял министерство в 2018-2023 годы. До перехода в министерство в 2015 году он работал заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска. Как писал «Ъ-Сибирь», в ряды ЛДПР экс-министр вступил в январе этого года.

Напомним, в сентябре 2025 года пройдут выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска.

Валерий Лавский