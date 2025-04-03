«Норильск» пропустил 12 шайб в матче плей-офф ВХЛ

Игроки «Норильска» установили антирекорд плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В пятом матче серии против «Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы они пропустили 12 шайб.

Встреча на площадке уральской команды состоялась 2 апреля. Уже после первого периода гости, пропустившие первую шайбу на 39-й секунде, «горели» со счетом 0:5. В дальнейшем характер игры не изменился, итоговый счет — 1:12.

Впервые в плей-офф ВХЛ команда пропустила за матч больше 10 шайб. «Я коротко скажу: в принципе, у нас сегодня матч вообще полностью во всех аспектах не получился»,— подвел итог главный тренер «Норильска» Владимир Гусев.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу команды из Красноярского края. Шестой матч состоися 4 апреля.

Валерий Лавский