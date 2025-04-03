Уроженец Таджикистана осужден за дачу взятки сотруднице миграционной службы

Кизеловский суд признал уроженца Таджикистана виновным в даче взятке сотрудницы местного отделения миграционной службы и оштрафовал его на 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю. По данным портала Properm.ru, речь идет о бывшем журналисте Шарифе Кодирове и сотруднице миграционной службы Ольге Ворончихиной.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что господин Кодиров передал госпоже Ворончихиной взятку в размере 140 тыс. руб. с целью принятия документов иностранных граждан в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

Госпожа Ворончихина была осуждена Кизеловским судом в декабре 2024 года. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и оштрафовали на 140 тыс. руб.