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Росприроднадзор проверит нижегородский «МусПроМ» после возгорания мусора

Межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку на территории компании по вывозу мусора ООО «МусПроМ» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе управления, ее проведения потребовала Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

Основанием для проверки послужила информация о факте возгорания отходов на территории предприятия. До этого на компанию не раз жаловались за нарушения природоохранного законодательства.

Инспекторы ведомства осматривают территорию, изучают экологическую документацию и совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» проведут необходимый отбор проб.

Анастасия Титова