Перед судом ответит пассажир, избивший начальника поезда Москва — Барнаул

В Алтайском крае пройдет суд над пассажиром, устроившим дебош в поезде Москва — Барнаул. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2024 года 42-летний житель Алтайского края устроил пьяный дебош в поезде сообщением Москва — Барнаул. Пассажир матерился, мешая отдыхать попутчикам. Начальника поезда, призывавшего его к порядку, он ударил в ключицу и плечо. Досталось от него и проводнику вагона.

На станции Новоблаговещенка (Алтайского края) хулигана сняли с поезда и передали сотрудникам полиции. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

Илья Николаев