На капремонт Юмагузинского водохранилища направят до 432 млн рублей

ГКУ РБ «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений» на конкурсе 24 апреля выберет подрядчика капремонта гидротехнических сооружений Юмагузинского водохранилища в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 432,7 млн руб., средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

Ремонт необходимо завершить до ноября 2028 года. Подрядчик также должен компенсировать ущерб, причиненный водным биоресурсам (более 40 тыс. руб.).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе 2023 года министерство экологии Башкирии направило в Федеральное агентство водных ресурсов заявки на выделение из федерального бюджета 561,3 млн руб. на ремонт гидротехнических сооружений Юмагузинского и Сакмарского водохранилищ, находящихся в республиканской собственности. Еще около 81 млн руб. на эти цели планируется направить из республиканского бюджета. В марте 2024 года министерство природопользования и экологии Башкирии заключило контракт на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Сакмарского водохранилища с единственным участником конкурса — ООО «Шахтастрой». Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 233,9 млн руб. с дисконтом 3% за 226,9 млн руб., его профинансирует бюджет республики. Объект расположен у деревни Абдулкаримово в Баймакском районе.

Майя Иванова