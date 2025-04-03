В Общественной палате Челябинска назначили нового председателя

Председателем Общественной палаты Челябинска назначена Анастасия Лапо. Ее представили коллегам 3 апреля на первом заседании нового состава. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко на своей личной странице социальной сети «ВКонтакте».

Анастасия Лапо работает заместителем директора высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета.

Заместителями председателя назначены Ирина Текслер, супруга губернатора Алексея Текслера, Анна Таскаева и Александр Кокшин, сообщил в своем telegram-канале председатель городской думы Челябинска Сергей Буяков.

Николай Дейнеко отметил, что состав Общественной палаты Челябинска обновился на 98%. В него вошли 27 человек.