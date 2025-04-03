Зарубежные СМИ: Как ЕС может ответить на пошлины США?

Европа и Китай планируют жестко ответить на новые тарифы Соединенных Штатов. Американские пошлины, которые ввел Дональд Трамп на товары из ЕС, достигли 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такой шаг Вашингтона «серьезным ударом по бизнесу и потребителям». В Брюсселе уже завершают обсуждение ответных контрмер. При этом возможность переговоров не исключается, но Европа в любом случае подойдет к ним с позиции силы. Эмманюэль Макрон 3 апреля встретится с представителями пострадавших отраслей, среди которых особенно слышен голос виноделов, пишет Le Figaro. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как отмечает Politico, даже традиционные союзники Трампа в Европе осудили решение Вашингтона. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пошлины только навредят интересам всех сторон. А глава польского правительства Дональд Туск призвал ввести по-настоящему зеркальные тарифы на импорт американских товаров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 апреля встретится в Елисейском дворце с предпринимателями, которых в первую очередь затронут новые пошлины, сообщает Le Figaro. Стороны обсудят последствия введения таможенных ограничений. Как пишет Reuters, сильнее всего пострадают местные виноделы, экспорт их продукции в США может упасть на 20%.

Тем временем Bild пишет о последствиях для немецкой промышленности. Общий экспорт Германии в США может снизится на 15%. Больше всего решением Вашингтона обеспокоена местная автопромышленность. По оценкам газеты, всего за год экономика страны может потерять до €25 млрд.

В отличие от стран Евросоюза, ставка тарифа на британские товары будет минимальной — 10%. Это хороший исход для Лондона, отмечает The Guardian. Также Вестминстер надеется заключить «экономическое соглашение» с Белым домом. Как сообщают собеседники издания, речь идет о льготах для крупных технологических компаний США и более низких пошлинах на импорт продовольствия.

Тем временем на открытии торгов в Европе акции Apple упали почти на 6%. The New York Times ожидает, что из-за действий властей стоимость продукции калифорнийского IT-гиганта существенно вырастет. Дело в том, что одни из самых высоких тарифов Вашингтон ввел для стран, где расположено основное производство компании из Купертино: Вьетнама и Китая.

При этом для КНР новый тариф — дополнение к уже существующей ставке в 20%. Таким образом, общая пошлина составит 54%. По данным Bloomberg, Пекин уже принял меры по ограничению инвестиций местных компаний в США. Источники агентства считают, что это станет рычагом для потенциальных торговых переговоров с Вашингтоном.