Первый замглавы Новотроицка оштрафован за затяжку рассмотрения обращений

Прокуратура Новотроицка проверила исполнение законодательства об обращениях граждан сотрудниками городской администрации, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что в администрацию поступило обращение местного жителя. Спустя установленный законом 30-дневный срок ответ на жалобу гражданина подготовлен не был, а период, отведенный для рассмотрения, не продлялся.

В отношении первого заместителя главы Новотроицка Владимира Некрасова было возбуждено дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина».

В итоге чиновник был привлечен к ответственности в виде штрафа. Сумма штрафа не разглашается.

Алексей Алексеев