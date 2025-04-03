Первый замглавы Новотроицка оштрафован за затяжку рассмотрения обращений
Прокуратура Новотроицка проверила исполнение законодательства об обращениях граждан сотрудниками городской администрации, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выяснилось, что в администрацию поступило обращение местного жителя. Спустя установленный законом 30-дневный срок ответ на жалобу гражданина подготовлен не был, а период, отведенный для рассмотрения, не продлялся.
В отношении первого заместителя главы Новотроицка Владимира Некрасова было возбуждено дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина».
В итоге чиновник был привлечен к ответственности в виде штрафа. Сумма штрафа не разглашается.