Минфин впервые за год начнет продавать валюту по бюджетному правилу

Минфин России впервые за последний год начинает продавать валюту и золото вместо привычной покупки. С 7 апреля по 12 мая ведомство будет ежедневно выводить на рынок валюту на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Вместе с операциями Центробанка общий объем продаж достигнет 10,5 млрд рублей в день — это почти в два раза больше, чем в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основная причина такого решения — сокращение нефтегазовых доходов. В марте поступления оказались на 65,5 млрд рублей меньше запланированного. Это произошло из-за падения цен на нефть и уменьшения ее добычи, а также перерасчет налогов за прошлый год.

Последний раз валюту и золото продавали в январе 2024 года. Теперь, по новым правилам, для продажи валюты из резервного фонда нужно согласие премьер-министра. Эти меры должны поддержать рубль и соблюсти бюджетные правила. Все деньги для продажи возьмут из накопленных ранее запасов валюты и золота.