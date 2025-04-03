НБКИ: в Башкирии более 83% заявок на кредиты получили отказ

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии в феврале этого года доля отказов по заявкам на POS-кредиты (товарные кредиты) составила 83,2%, что на 7,2% больше по сравнению с февралем 2024 года.

Республика находится на пятом месте среди десяти регионов-лидеров по количеству поданных заявок в данном сегменте розничного кредитования. Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на товарные кредиты среди десяти регионов-лидеров в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалась в Санкт-Петербурге (+7,4%), Краснодарском крае (+6,3%.), Московской области (+5,7%) и Татарстане (+5,5%). В Москве этот показатель за год вырос на 5,2%.

В среднем по стране в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 84%, рост по сравнению с февралем 2024 года (78,5%) — 5,5%.

Майя Иванова