В Кигинском районе построят рыбоводческую ферму за 100 млн рублей

ООО «Башкирская рыбная ферма "Живая рыба"» получило земельный участок в Кигинском районе, сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.

Участок площадью 3,87 га предоставлен по результатам аукциона. Он сдается в аренду на восемь лет. Компания специализируется на выращивании форели. На участке она планирует построить рыбоводческое хозяйство. На предприятии создадут десять новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 100 млн руб.

ООО «Башкирская рыбная ферма "Живая рыба"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в деревне Кульметово Кигинского района в июле 2023 года. Компания занимается пресноводным рыбоводством. Владельцы — Светлана Варламова и Алексей Чазов. «Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании», — указано на сайте.

Майя Иванова