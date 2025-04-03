Продолжаются поиски пропавшего в горах 68-летнего сочинца

Спасатели МЧС России продолжают поиски 68-летнего мужчины, пропавшего в горах Сочи. В ходе работ на склоне горы Сахарная Головка обнаружены его очки, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

По данным ведомства, сочинец интересовался не только руинами древнего храма на высоте 634 м, но и местностью у истоков реки Большой Хероты. Вечером 30 марта он отправился в горы, оставив супругу у автомобиля, однако обратно не вернулся. Женщина обратилась за помощью в экстренные службы.

Поиски ведутся силами трех подразделений Южного регионального ПСО, Южного конно-кинологического СЦ МЧС и сотрудников Сочинского нацпарка. Спасатели обследовали все сбросы, овраги и тропы в радиусе 1 км от храма и в пределах 5 кв. км, в том числе маршрут в сторону села Вардане-Верино.

С начала операции задействованы 26 человек и 10 единиц техники. Пока поиски результатов не принесли.

Вячеслав Рыжков