Власти Дона выделили муниципалитетам 169 млн рублей на закупку мусорных контейнеров
По поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря из регионального бюджета выделено 169 млн руб. на закупку контейнеров для мусора. Средства получат 23 города и района. Еще восемь муниципалитетов ожидают выделения финансирования. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно сообщению, 31 муниципалитет подал заявку на закупку более 12 тыс. контейнеров.
Также сообщается, что Юрий Слюсарь в Азове посетил завод «Ай-Пласт» в Азове, который выпускает мусорные контейнеры для бытовых и промышленных отходов.