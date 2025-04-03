Определен временный руководитель краснокамского бумкомбината

И.о. директора краснокамского бумкомбината «Кама» будет назначен Роман Серавин. Как сообщает пресс-служба ЦБК, на эту должность господин Серавин вступит 11 апреля. «На своем посту он продолжит развитие комбината в соответствии с принятой стратегией реализации инвестпроектов, направленных на увеличение выпуска продукции, усиление рыночных позиций, повышение капитализации компании», — подчеркнули в пресс-службе. Роман Серавин работает на комбинате «Кама» более шести лет, а с 2023 года является директором по производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба ЦБК "Кама"

фото: пресс-служба ЦБК "Кама"



Ранее пост генерального директора картонно-бумажного комбината «Кама» по собственному желанию покинул Владимир Дружков. Как сообщали в пресс-службе ЦБК, господин Дружков решил продолжить деятельность за пределами компании.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.