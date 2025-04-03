Раскрыто покушение на мошенничество с государственными землями в центре Самары

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении двух жителей Самары (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Противоправную деятельность подозреваемых пресекли сотрудники регионального УФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что подозреваемые при участии недобросовестных кадастровых инженеров попытались похитить земельный участок площадью более 270 кв. м в Ленинском районе Самары. Территорию планировалось использовать для коммерческой деятельности, что нарушает действующие нормы землепользования.

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства преступления.

Георгий Портнов