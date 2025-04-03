«Защитники Отечества» оказали медицинскую помощь 175 тыс. участников СВО

Замминистра обороны Анна Цивилева сообщила, что фонд «Защитники Отечества» оказал медицинскую помощь более 175 тыс. ветеранов боевых действий на Украине. По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря «углубленной диспансеризации» участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Одно из ключевых достижений нашего проекта, что мы смогли объединить военную медицину с гражданской. Это позволило нам спасти не только тысячи жизней героев, но и существенно повысить качество этой жизни»,— сказала госпожа Цивилева на круглом столе, посвященном двухлетию фонда (цитата по ТАСС).

В начале марта замминистра представляла данные, согласно которым фонд за два года получил 2,6 млн обращений на оказание разных видов помощи. Тогда из них было решено 92%.

Полина Мотызлевская